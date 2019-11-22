В Орле отменили результаты интернет-голосования из-за накрутки голосов

Результаты Интернет-голосования по выбору общественных территорий в Орле признаны недействительными. Теперь все 19 объектов, предложенных для Интернет-опроса, вынесут на рейтинговое голосование. Напомним победителей ждало включение в программу «Формирование современной городской среды» в 2020 году в первоочередном порядке.

Такое решение приняли сегодня, 22 ноября, на заседании общественной комиссии, — сообщили в пресс-службе администрации города Орла.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» вот уже второй год подряд реализуется при непосредственном участии жителей. В 2018 году перечень общественных территорий для благоустройства определялся путем опроса на официальном сайте администрации города Орла и очного голосования в каждом районе города путем заполнения бюллетеней. Формирование перечня объектов благоустройства в 2019 году проходило только на основании очного голосования, в котором приняли участие 42 688 горожан.

Перечень общественных территорий для благоустройства в 2020 году должен был сформироваться по итогам сразу трех отборов: двух этапов Интернет-опроса и рейтингового голосования в очной форме.

С 12 августа по 16 октября на официальном сайте администрации города Орла проходил первый этап Интернет-голосования. Жителям на выбор предлагалось 42 общественные территории. В голосовании приняли участие 11 522 человека.

Во второй этап перешли 14 объектов, набравших более 1% голосов, а также пять общественных территорий, благоустройство которых стартовало в 2019 году и ранее: парк «Ботаника», Детский и Городской парки, Комсомольский сквер и площадь Содружества. Итого 19 наименований.

Второй этап Интернет-опроса проходил с 17 сентября по 17 ноября. В нем приняли участие 14 722 человека.

Предполагалось, что в перечень для рейтингового голосования будут включены 5-10 лидирующих территорий. Однако на сегодняшнем заседании общественной комиссии заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Филатов констатировал: в рамках второго этапа Интернет-опроса широко применялась «накрутка» голосов. Результатом этой неэтичной и противоправной практики стали существенные изменения в рейтинге. Первые места заняли те территории, которые на протяжении многих недель не поднимались выше 5 места.

«Итоги второго этапа Интернет-голосования не могут быть расценены как объективное мнение жителей Орла. В связи с этим предлагается вынести все 19 территорий на рейтинговогое голосование», — отметил Александр Филатов. Решение членами общественной комиссии было принято единогласно.

Напомним, в очном рейтинговом голосовании могут принять участие жители города в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо будет прийти на один из четырех счетных участков и поставить отметку в специальном бюллетене.