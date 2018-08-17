17 августа 2018



В Орле отметят 200-летие архиерейской кафедры (16+)

Орловско-Севская епархия была учреждена 230 лет назад, в мае 1788 года, но еще 30 лет её центром оставался Севск. В 1818 году указом святейшего синода кафедра орловских архиереев перенесена в орловский Свято-Успенский монастырь. 27-28 августа в Орле пройдут торжества по случаю 200-летия этого события, — сообщили в пресс-службе митрополии.

Вечером 27 августа в 17:00 под открытым небом в Свято-Успенском мужском монастыре пройдет всенощное бдение. После окончания богослужения на открытом воздухе состоится концерт сводного хора Орловской митрополии под управлением регента Елены Дорош. Коллектив исполнит избранные произведения русских духовных композиторов. Вход свободный.
К началу богослужения в монастырь будет принесена частица ризы пресвятой богородицы, которая была передана монастырю святой Марии Магдалины Должанского района на молитвенную память в 2014 году монахами ордена cалетинцев. Сама риза хранится в кафедральном соборе французского города Шартра. Согласно преданию, именно в это одеяние была облачена божия матерь в момент рождения Христа.

 

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Опубликовано 17 Авг 2018 в 17:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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