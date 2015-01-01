В Орле отметят 90-летие ДОСААФ
Торжество по случаю юбилея состоится 27 января в Орловском государственном институте экономики и торговли. В этот день в ОГИЭТ откроется выставка, посвященная истории и деятельности оборонной организации по выполнению государственных задач, возложенных на ДОСААФ России.
На торжественном собрании будут отмечены наградами сотрудники и ветераны орловской региональной организации ДОСААФ.
Справочно:
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству «ОСОАВИАХИМ» было создано в нашей стране 23 января 1927 года. В Орле общества «Авиахим» и «Друзей воздушного флота» успешно проводили первоначальное обучение летному делу.
По-прежнему главная задача Орловской организации ДОСААФ — подготовка молодежи к защите Отечества, обучение военным специальностям, военно-патриотическое воспитание, развитие авиационных, военно-прикладных видов спорта.
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