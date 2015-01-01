В Орле отметят 90-летие ДОСААФ

Торжество по случаю юбилея состоится 27 января в Орловском государственном институте экономики и торговли. В этот день в ОГИЭТ откроется выставка, посвященная истории и деятельности оборонной организации по выполнению государственных задач, возложенных на ДОСААФ России.

На торжественном собрании будут отмечены наградами сотрудники и ветераны орловской региональной организации ДОСААФ.

Справочно:

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству «ОСОАВИАХИМ» было создано в нашей стране 23 января 1927 года. В Орле общества «Авиахим» и «Друзей воздушного флота» успешно проводили первоначальное обучение летному делу.

По-прежнему главная задача Орловской организации ДОСААФ — подготовка молодежи к защите Отечества, обучение военным специальностям, военно-патриотическое воспитание, развитие авиационных, военно-прикладных видов спорта.