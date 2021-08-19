В Орле отметят День фронтовой собаки (12+)

21 августа в 11.00 в Детском парке г. Орла состоится праздник, посвященный Дню фронтовой собаки.

Праздник «День фронтовой собаки» учрежден Музеем Победы в 2017 году и посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Дата выбрана в честь подвига армейской овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года впервые в истории смогла подорвать вражеский эшелон и вернуться после выполнения задания.

В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Их армейская «служба» широко не афишировались, хотя подвиги четвероногих бойцов впечатляют и по прошествии многих лет после Второй Мировой. Всего в годы войны на различных фронтах служило свыше 60 тысяч собак. Вместе они вытащили с поля боя более 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 тысяч документов.

В программе праздника:

— рассказ о подвигах собак на фронтах в годы Великой Отечественной войны;

— выступления собак под руководством кинолога МЧС.

Дети могут принять участие в выставке рисунков на тему «Мой четвероногий друг», а также цветными мелками нарисовать символ праздника.

В современной России собаки остаются верными помощниками военных, полиции и сотрудников МЧС.

По информации Орловского краеведческого музея