5 сентября 2019



В Орле отметят День воинской славы России (6+)

6 сентября на площади Ленина начнут работу тематические выставки, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Выставки организованы патриотическими объединениями Орловской области при поддержке регионального департамента внутренней политики и развития местного самоуправления, а также администрации города Орла.

Экспозиции познакомят орловцев с оружием и предметами быта советских солдат и офицеров, найденными в рамках акции «Вахта Памяти — 2019», с историей российского костюма, с деятельностью регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Любопытную выставку водолазного оборудования подготовили члены региональной орловской общественной организации «Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие».

Также здесь можно будет ознакомиться со стендами Военного комиссариата Орловской области, центра «Десантник», Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», Орловского регионального отделения ДОСААФ России, Орловского УЦ ДОСААФ РОССИИ и Аэроклуба ДОСААФ России.

Выставки будут работать  с 10.00 до 14.00, информирует пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 05 Сен 2019 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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