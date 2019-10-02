В Орле отработали действия по ликвидации ЧС на железной дороге

Сегодня в Орле прошел второй этап масштабных учений сил и средств гражданской обороны. В каждом регионе подразделения гражданской обороны и РСЧС действовали по своему сценарию – в зависимости от местных особенностей. У нас пожарные, спасатели, и другие аварийно-спасательные формирования отрабатывали действия по ликвидации условной аварии на железнодорожном транспорте. По легенде, на железнодорожной станции города Орла произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом, перевозившим нефтепродукты и опасные вещества. В результате (опять же по легенде) с рельс сошли и опрокинулись две цистерны с дизельным топливом, цистерна с серной кислотой и два вагона пассажирского поезда. На грузовом дворе станции «Орел» была смоделирована ситуация, когда необходимо было оказать помощь раненным, эвакуировать погибших и оставшихся в живых. Кроме того, угрозу представлял розлив дизтоплива и его возгорание. В довершение моделировалось повреждение более 200 метров железнодорожного пути и контактной сети, угроза взрыва.

На место происшествия выдвинулись подразделения пожарно-спасательных частей города Орла, областной поисково-спасательной службы, специализированная железнодорожная техника и бригады скорой медицинской помощи и областного центра медицины катастроф.

Пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и проникли в пассажирский вагон, вынесли пострадавших, оказали первую помощь и передали их врачам, которыми была организована их доставка в лечебные учреждения города Орла с учетом характера полученных травм. Из другого вагона была проведена эвакуация людей и их сопровождение в автобус для последующей доставки в пункт временного размещения

Группой применения беспилотных летательных аппаратов Специализированной пожарно-спасательной части проводилась авиаразведка места ЧС для оценки сложившейся обстановки и прогнозирования ее развития.

Экипажем ГИБДД обеспечивался беспрепятственный проезд к месту проведения работ пожарных и специальных автомобилей, а также перекрыт въезд в зону ЧС постороннего транспорта. Должностными лицами линейного отдела МВД России на станции «Орел» проводилось оцепление зоны ЧС для обеспечения личной безопасности сотрудников служб, принимающих участие в ликвидации пожара, исключения проникновения к местам проведении работ посторонних лиц и недопущения возможных случаев мародерства на месте столкновения железнодорожных составов.

Пожарными были поданы стволы на тушение горящей цистерны и охлаждение другой. Для тушения был также задействован пожарный поезд. Спасатели провели разведку места аварии и произвели герметизацию цистерны с помощью эластичного пневмопластыря. После этого пожарными была проведена пенная атака. Это позволило ликвидировать горение и обеспечить проведение последующих аварийно-спасательных работ и полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Специалистами Роспотребнадзора осуществлялся отбор проб грунта и воздуха для определения степени их загрязнения и наличия опасности пребывания зоне ЧС для сотрудников соответствующих служб и граждан, проживающих в непосредственной близости от места происшествия.

В завершение бригада прибывшего восстановительного поезда занималась восстановлением поврежденного участка путей, установкой сошедшей с рельс железнодорожный цистерны и устранению последствий схода вагонов с рельс. Для пассажиров поезда был развернут мобильный пункт временного размещения, где людям может быть оказана медицинская и психологическая помощь, есть места для отдыха и приема пищи. Для координации действий экстренных служб на месте ЧС была организована работа подвижного пункта управления Главного управления МЧС России по Орловской области.