В Орле отремонтируют 45 дворов

В 2021 году в Орле в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» отремонтируют 45 дворов, сообщает пресс-служба администрации города Орла.

ООО «СК «Монолит» предстоит привести в порядок объекты на ул. Комсомольской, 274; ул. Московской, 28; ул. Силикатной, 16, 18, 20. Совокупная стоимость муниципальных контрактов на ремонт этих дворов — 10,9 млн рублей.

Еще один подрядчик — ООО «ТСК Альянс» — получил право благоустроить дворовую территорию по ул. Машкарина, 20. Сумма муниципального контракта — 2,5 млн рублей, срок завершения работ — до 20 июня 2021 года.

ИП Аветисян отремонтирует двор на Московском шоссе, 17а за 733,3 тыс. рублей. Муниципальный контракт действует до 15 мая 2021 года.

Дворовую территорию на ул. Комсомольской, 191 отремонтирует ООО «Мир Строительной Техники». Срок действия муниципального контракта — до 25 мая 2021 года, стоимость — 2,1 рублей.

Благоустройство по ул. Комсомольской, 386 до 15 мая 2021 года выполнит ИП Ткаченко. Стоимость муниципального контракта — 823,6 тыс. рублей.

На данный момент в торгах находятся ещё 14 дворовых территорий.