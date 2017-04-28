В Орле отремонтируют 77 дворовых территорий

В этом году в областном центре отремонтируют 77 дворовых территорий, а также приступят к благоустройству общественных территорий.

4 мая в администрации города Орла состоялось второе заседание общественной комиссии по формированию комфортной городской среды.

Члены комиссии, в состав которой вошли специалисты администрации города, представители депутатского корпуса и общественных организаций, рассмотрели 45 заявок от жителей областного центра по включению их дворов в программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году».

Предварительно они осмотрели дворовые территории и изучили документацию, поступившую от горожан. По итогам заседания принято решение включить 37 дворовых территорий в список дворов, которые отремонтируют в этом году.

В него войдут и 40 дворовых территорий, которые были названы на предыдущем заседании, состоявшемся 28 апреля.

Полный список дворов будет опубликован на официальном сайте администрации города Орла.

Также сегодня определили и общественные территории, благоустройство которых начнется в этом году. От заинтересованных лиц поступило 32 заявки: 14 — на благоустройство бульвара Победы, 11 — Детского парка, 6 — парка Ботаника. В 2017 году на их благоустройство направят ориентировочно около 15 млн рублей.

Самые масштабные работы ожидают бульвар Победы.  В этом году на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Сурена Шаумяна планируется оборудовать современный фонтан, заменить освещение, установить новые светильники, скамейки и урны, выполненные в едином стиле.

Также приступят к работам в парке Ботаника: заасфальтируют центральную дорожку, восстановят освещение, установят скамьи и урны. В этом году планируется составить проектно-сметную документацию на благоустройство Детского парка.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» составляет 131,7 млн руб., в том числе:

— федеральный бюджет – 122,6 млн руб.,

— областной бюджет – 7,8 млн руб.,

— городской бюджет – 1,3 млн руб.

При этом не менее 2/3 средств должно быть направлено на благоустройство дворов, информирует мэрия Орла.

 

18 апреля в Орле состоится концерт церковных хоров
В Орле в библиотеке им. Пушкина открыт доступ к магазину электронных книг
Орловчанке грозит до двух лет лишения свободы за злостное уклонение от выплаты кредита
Опубликовано 04 мая 2017 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 13

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"