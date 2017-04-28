В Орле отремонтируют 77 дворовых территорий

В этом году в областном центре отремонтируют 77 дворовых территорий, а также приступят к благоустройству общественных территорий.

4 мая в администрации города Орла состоялось второе заседание общественной комиссии по формированию комфортной городской среды.

Члены комиссии, в состав которой вошли специалисты администрации города, представители депутатского корпуса и общественных организаций, рассмотрели 45 заявок от жителей областного центра по включению их дворов в программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году».

Предварительно они осмотрели дворовые территории и изучили документацию, поступившую от горожан. По итогам заседания принято решение включить 37 дворовых территорий в список дворов, которые отремонтируют в этом году.

В него войдут и 40 дворовых территорий, которые были названы на предыдущем заседании, состоявшемся 28 апреля.

Полный список дворов будет опубликован на официальном сайте администрации города Орла.

Также сегодня определили и общественные территории, благоустройство которых начнется в этом году. От заинтересованных лиц поступило 32 заявки: 14 — на благоустройство бульвара Победы, 11 — Детского парка, 6 — парка Ботаника. В 2017 году на их благоустройство направят ориентировочно около 15 млн рублей.

Самые масштабные работы ожидают бульвар Победы. В этом году на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Сурена Шаумяна планируется оборудовать современный фонтан, заменить освещение, установить новые светильники, скамейки и урны, выполненные в едином стиле.

Также приступят к работам в парке Ботаника: заасфальтируют центральную дорожку, восстановят освещение, установят скамьи и урны. В этом году планируется составить проектно-сметную документацию на благоустройство Детского парка.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» составляет 131,7 млн руб., в том числе:

— федеральный бюджет – 122,6 млн руб.,

— областной бюджет – 7,8 млн руб.,

— городской бюджет – 1,3 млн руб.

При этом не менее 2/3 средств должно быть направлено на благоустройство дворов, информирует мэрия Орла.