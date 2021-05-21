21 мая 2021



В Орле отремонтируют 9 контейнерных площадок из 150 разбитых. Но возможно и еще меньше

В Орле нуждается в ремонте 150 контейнерных площадок частного сектора из 184-х имеющихся. Это выявил мониторинг управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла. Как рассказал замначальника этого управления Александр Филатов, в этом году в порядок запланировано привести всего 9 контейнерных площадок. Это те адреса, по которым есть судебные решения, а также предписания и представления контрольно-надзорных органов.

В Железнодорожном районе это локации на ул. Смоленской, 33 и 41 и ул. Тульской, 38. В Заводском районе — на пересечении ул. Поселковой и ул. Степной. В Северном районе — на ул. Металлургов, 11 и пер. Южном, 105. В Советском районе — на пересечениях ул. Кольцевой и пер. Политехнического, ул. Скворцова и ул. Полесской.

Предусматривается устройство или ремонт основания, ограждения и подъездных путей. При этом, как отметил Александр Филатов, объём финансирования на эти мероприятия из год в год не меняется и остаётся на уровне 627 тыс. рублей.

В этом месяце администрация Орла объявила поиск подрядчика, способного оперативно, в течение 90 дней, и качественно отремонтировать 9 контейнерных площадок. Начальная стоимость контракта составляла 626,6 тыс. рублей. Однако, за время между составлением проектной документации и завершением конкурсной процедуры произошло существенное подорожание металла. И желающих выполнить работы за 626,6 тыс. рублей не нашлось — в начале этой недели конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Вариантов выхода из сложившейся ситуации несколько, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Если не удастся найти дополнительные источники финансирования, нам придётся пересмотреть перечень в пользу уменьшения количества объектов. Преференция при этом будет отдана площадкам, по которым есть судебные решения. Есть также вариант задействовать средства Дорожного фонда в случае, если контейнерная площадка находится в полосе отвода дороги и может трактоваться как элемент дорожной инфраструктуры. Мы запросили в Правительстве Орловской области разъяснения по данному вопросу», — отметил Александр Филатов.

К слову, такая практика уже есть. Так, в проекте Болховского шоссе и улицы Горького учитывается создание контейнерных площадок, — добавили в пресс-службе.

 

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Опубликовано 21 мая 2021 в 16:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 170

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