В Орле отремонтируют пешеходный мост «Ботаника»

Начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Юрий Писарев провёл рабочую встречу с подрядчиком ООО «Строй-57», который займётся ремонтом подвесного пешеходного моста «Ботаника», сообщает администрация г. Орла.

Напомним, пешеходная переправа через Оку была построена в 1994 году. С тех пор мост не реконструировался и не ремонтировался. В 2013 году обследование моста показало, что дефекты, снижающие несущую способность конструкции, отсутствуют, а, следовательно, грузоподъемность сооружения полностью соответствует проектной. Однако мосту требуется текущий ремонт.

Список основных работ включает в себя ремонт сходов с моста, ремонт и покраску перильного ограждения, также будут вырублены деревья и поросль в подмостовом пространстве, произведен ремонт пешеходной части моста.

По условиям контракта, выполнение работ должно завершиться в августе текущего года.

Стоимость работ по текущему ремонту подвесного пешеходного моста составит 1 873 132 руб.