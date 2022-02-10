10 февраля 2022



В Орле отремонтируют пешеходный мост «Ботаника»

Начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Юрий Писарев провёл рабочую встречу с подрядчиком ООО «Строй-57», который займётся ремонтом подвесного пешеходного моста «Ботаника», сообщает администрация г. Орла.

Напомним, пешеходная переправа через Оку была построена в 1994 году. С тех пор мост не реконструировался и не ремонтировался. В 2013 году обследование моста показало, что дефекты, снижающие несущую способность конструкции, отсутствуют, а, следовательно, грузоподъемность сооружения полностью соответствует проектной. Однако мосту требуется текущий ремонт.

Список основных работ включает в себя ремонт сходов с моста, ремонт и покраску перильного ограждения, также будут вырублены деревья и поросль в подмостовом пространстве, произведен ремонт пешеходной части моста.

По условиям контракта, выполнение работ должно завершиться в августе текущего года.

Стоимость работ по текущему ремонту подвесного пешеходного моста составит 1 873 132 руб.

 

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Опубликовано 10 Фев 2022 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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