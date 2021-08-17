17 августа 2021



В Орле отремонтируют разбитый в хлам проезд вдоль Московского шоссе

Подрядчик ООО «СК «Монолит» продолжает асфальтировать проезд вдоль Московского шоссе в районе троллейбусного депо. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, этот участок доставлял жителям Северного района немало хлопот. Троллейбусы №1 не могли проехать по нему, поскольку из-за тряски токоприёмники регулярно слетали с контактной сети. Водители маршруток №16 и №21 тоже нечасто выбирали эту дорогу – берегли технику. Соответственно, остановка «Троллейбусное депо» пустовала. А людям с улиц Дениса Давыдова, Липовой, Колледжской и чётной стороны Московского шоссе приходилось идти дополнительные 300 метров до остановки «Микрорайон».

И вот этот участок удастся привести в порядок. За 4,7 млн рублей из средств Дорожного фонда Орловской области планируется отремонтировать 3 540 кв. м. Теперь общественный транспорт вновь начнёт заезжать на остановку «Троллейбусное депо», что, безусловно, удобно для жителей улиц, расположенных поблизости. Кроме того, будет организован безопасный подход к светофору на пересечении Московского шоссе и улицы Металлургов.

 

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Опубликовано 17 Авг 2021 в 12:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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