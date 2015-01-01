В Орле отремонтируют ул.1- я Посадская

Тему ремонта объектов улично-дорожной сети областного центра обсудили сегодня на рабочем совещании в администрации Орла.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, летом дорожное полотно на улице 1-я Посадская планируют отфрезеровать и полностью переложить.

Кроме этого, глава администрации поручил составить смету на ремонт Тургеневского моста, чтобы в следующем году предусмотреть средства на его ремонт.

Пока бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» выполнят на этих объектах ямочный ремонт по зимней технологии с использованием литого асфальтобетона и рециклера.

Всего в рамках гарантийных обязательств в течение февраля подрядные организации выполняют ремонт 48 дорог областного центра. В настоящее время выполнено 95 процентов от этого объема — отремонтировано 810 кв. м, информирует пресс-служба мэрии.

 

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Опубликовано 22 Фев 2017 в 15:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 0

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