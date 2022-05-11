В Орле парки и скверы обрабатывают от клещей

В Орле парки и скверы обработают от клещей. На текущей неделе к акарицидной обработке скверов и парков приступил ИП Гаджиев.

В ближайших планах — обработка скверов Дворянское гнездо, Гуртьева, Орлята, Тургенева, Бунина, Комсомольский; парков Разградский, Семинарский, Ботаника, Победы, Орловская крепость; Историко-литературного квартала, бульвара Молодежи; Медведевского леса и территории у озера Светлая жизнь.

Дезинсекторы обрабатывают общественные территории инсектицидом «Циперлад-25».

После противоклещевой обработки территории обносят сигнальной лентой и размещают информационные уведомления.

Специалисты настоятельно просят горожан воздержаться от посещения обработанных зон в течение трех дней.