В Орле парки и скверы обработают от клещей
С понедельника по четверг в связи с акарицидной обработкой будут закрыты Городской и Детский парки.
Обработка остальных городских территорий начнётся в следующий вторник.
Акарицидная обработка запланирована на шестнадцати общественных территориях:
в сквере им. Гуртьева;
ландшафтном сквере «Дворянское гнездо»;
сквере «Орлята»;
сквере им. Тургенева;
сквере Бунинский;
в «Историко-литературном квартале»;
парке Орловская крепость;
сквере Комсомольцев;
парке Разградский;
на бульваре Молодежи;
в парке Семинарский;
сквере Орловских партизан;
парке «Ботаника»;
на Силикатном пруду;
в урочище Медведевский лес;
на территории озера Светлая жизнь.
Общая площадь обработки составит около 31 га. Всего в течение месяца проведут две обработки, информирует администрация г. Орла.