16 апреля 2021



В Орле парки и скверы обработают от клещей

С понедельника по четверг в связи с акарицидной обработкой будут закрыты Городской и Детский парки.

Обработка остальных городских территорий начнётся в следующий вторник.

Акарицидная обработка запланирована на шестнадцати общественных территориях:

в сквере им. Гуртьева;

ландшафтном сквере «Дворянское гнездо»;

сквере «Орлята»;

сквере им. Тургенева;

сквере Бунинский;

в «Историко-литературном квартале»;

парке Орловская крепость;

сквере Комсомольцев;

парке Разградский;

на бульваре Молодежи;

в парке Семинарский;

сквере Орловских партизан;

парке «Ботаника»;

на Силикатном пруду;

в урочище Медведевский лес;

на территории озера Светлая жизнь.

Общая площадь обработки составит около 31 га. Всего в течение месяца проведут две обработки, информирует администрация г. Орла.

 

В Орловской области родители посадили своих малышей на цепь
Орловские оперативники раскрыли убийство четырехлетней давности
Движение трамваев в Орле планируют возобновить к 14.00
Опубликовано 16 Апр 2021 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"