В Орле парки и скверы обработают от клещей

С понедельника по четверг в связи с акарицидной обработкой будут закрыты Городской и Детский парки.

Обработка остальных городских территорий начнётся в следующий вторник.

Акарицидная обработка запланирована на шестнадцати общественных территориях:

в сквере им. Гуртьева;

ландшафтном сквере «Дворянское гнездо»;

сквере «Орлята»;

сквере им. Тургенева;

сквере Бунинский;

в «Историко-литературном квартале»;

парке Орловская крепость;

сквере Комсомольцев;

парке Разградский;

на бульваре Молодежи;

в парке Семинарский;

сквере Орловских партизан;

парке «Ботаника»;

на Силикатном пруду;

в урочище Медведевский лес;

на территории озера Светлая жизнь.

Общая площадь обработки составит около 31 га. Всего в течение месяца проведут две обработки, информирует администрация г. Орла.