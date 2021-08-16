В Орле педиатр нашла телесные повреждения у ребенка 2021 года рождения

Прокуратурой Орловской области проводится проверка по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку.

Пресс-служба ведомства сообщает, что телесные повреждения у ребенка 2021 года рождения были обнаружены педиатром.

В отношении матери ребенка, жительницы Заводского района г. Орла, 2001 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, исследуется тяжесть причиненного вреда здоровью.

По результатам проведенного обследования при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о квалификации действий виновных лиц по статье Уголовного кодекса Российской Федерации о наиболее тяжком преступлении.

Кроме того, прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.