В Орле пенсионера в третий раз выселили из аварийного дома

Орловские судебные приставы в третий раз выселили и перевезли

в квартиру по новому месту жительства пожилого мужчину (1932 года

рождения) из квартиры в аварийном доме, подлежащем сносу.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области, в Заводском районном отделе судебных приставов г. Орла было

возбуждено исполнительное производство о выселении гражданина К. из трехкомнатной квартиры в доме по ул. Карачевской в г. Орле и переселении в изолированную трехкомнатную квартиру в доме на ул. Раздольная, предоставленную по договору

социального найма в связи со сносом жилого дома.

Пенсионеру вручили постановление о возбуждении исполнительного

производства и дали срок для добровольного переселения. Гражданин в новую квартиру не переселился, и с него взыскали исполнительский сбор в сумме 5 000 руб.

После нарушения новых сроков гражданин был еще дважды оштрафован. В апреле пенсионера выселили в принудительном порядке и перевезли в новую квартиру на Раздольной.

Однако через 4 месяца исполнительные действия

пришлось возобновить.

Мужчина самовольно

заселился в дом, подлежащем сносу. Его вновь выселили и перевезли в квартиру, предоставленную по договору

социального найма.

На следующий день пенсионер опять

вернулся в аварийный дом.

30 августа мужчину снова переселили в квартиру, где проживают его

родственники.

В аварийном доме отключили коммуникации и заколотили входную дверь.