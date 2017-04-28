В Орле пенсионера в третий раз выселили из аварийного дома
Орловские судебные приставы в третий раз выселили и перевезли
в квартиру по новому месту жительства пожилого мужчину (1932 года
рождения) из квартиры в аварийном доме, подлежащем сносу.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области, в Заводском районном отделе судебных приставов г. Орла было
возбуждено исполнительное производство о выселении гражданина К. из трехкомнатной квартиры в доме по ул. Карачевской в г. Орле и переселении в изолированную трехкомнатную квартиру в доме на ул. Раздольная, предоставленную по договору
социального найма в связи со сносом жилого дома.
Пенсионеру вручили постановление о возбуждении исполнительного
производства и дали срок для добровольного переселения. Гражданин в новую квартиру не переселился, и с него взыскали исполнительский сбор в сумме 5 000 руб.
После нарушения новых сроков гражданин был еще дважды оштрафован. В апреле пенсионера выселили в принудительном порядке и перевезли в новую квартиру на Раздольной.
Однако через 4 месяца исполнительные действия
пришлось возобновить.
Мужчина самовольно
заселился в дом, подлежащем сносу. Его вновь выселили и перевезли в квартиру, предоставленную по договору
социального найма.
На следующий день пенсионер опять
вернулся в аварийный дом.
30 августа мужчину снова переселили в квартиру, где проживают его
родственники.
В аварийном доме отключили коммуникации и заколотили входную дверь.