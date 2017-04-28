В Орле пенсионера в третий раз выселили из аварийного дома

Орловские судебные приставы в третий раз выселили и перевезли
в квартиру по новому месту жительства пожилого мужчину (1932 года
рождения) из квартиры в аварийном доме, подлежащем сносу.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области, в Заводском районном отделе судебных приставов г. Орла было
возбуждено исполнительное производство о выселении гражданина К. из трехкомнатной квартиры в доме по ул. Карачевской в г. Орле и переселении в изолированную трехкомнатную квартиру в доме на ул. Раздольная, предоставленную по договору
социального найма в связи со сносом жилого дома.
Пенсионеру вручили постановление о возбуждении исполнительного
производства и дали срок для добровольного переселения. Гражданин в новую квартиру не переселился, и с него взыскали исполнительский сбор в сумме 5 000 руб.
После нарушения новых сроков гражданин был еще дважды оштрафован. В апреле пенсионера выселили в принудительном порядке и перевезли в новую квартиру на Раздольной.
Однако через 4 месяца исполнительные действия
пришлось возобновить.
Мужчина самовольно
заселился в дом, подлежащем сносу. Его вновь выселили и перевезли в квартиру, предоставленную по договору
социального найма.
На следующий день пенсионер опять
вернулся в аварийный дом.
30 августа мужчину снова переселили в квартиру, где проживают его
родственники.
В аварийном доме отключили коммуникации и заколотили входную дверь.

 

Урожайность сахарной свеклы в Орловской области составила 385 ц с гектара
В этом году в Орловской области 44 будет выделено на поддержку фермеров
В Крещенский Сочельник в Орловской области ожидается метель
Опубликовано 07 Сен 2017 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"