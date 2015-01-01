В Орле пенсионерка, поверившая мошенникам, лишилась ста тысяч рублей

67-летнюю пенсионерку подкараулили на улице двое неизвестных.

Незнакомцы представились гражданами ближнего зарубежья, и попросили женщину предоставить им банковский счет, якобы для получения денежных средств от своих родственников. В ближайшем отделении банка женщина сняла все сбережения со своего расчетного счета, обналиченные деньги положила в карман, а необходимые документы с банковскими реквизитами отдала злоумышленникам.

Дома ста тысяч рублей у себя в кармане пенсионерка не обнаружила.

По данному факту следственным отделом ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

 

Орловской области выделят около 20 млн на санаторно-курортное лечение граждан
В Орле после ремонта открылся Дворец пионеров и школьников им. Юрия Гагарина
В минувшие выходные орловцы написали Тотальный диктант
Опубликовано 24 Апр 2017 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"