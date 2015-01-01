В Орле пенсионерка, поверившая мошенникам, лишилась ста тысяч рублей

67-летнюю пенсионерку подкараулили на улице двое неизвестных.

Незнакомцы представились гражданами ближнего зарубежья, и попросили женщину предоставить им банковский счет, якобы для получения денежных средств от своих родственников. В ближайшем отделении банка женщина сняла все сбережения со своего расчетного счета, обналиченные деньги положила в карман, а необходимые документы с банковскими реквизитами отдала злоумышленникам.

Дома ста тысяч рублей у себя в кармане пенсионерка не обнаружила.

По данному факту следственным отделом ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.