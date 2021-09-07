7 сентября 2021



В Орле пенсионеров позвали на экскурсию в лабораторию ОГУ

В понедельник 20 сентября в разгар рабочего дня (то есть в 10.00) состоится увлекательнейшая экскурсия в НТЦ биомедицинской фотоники и лабораторию клеточной физиологии и патологии ОГУ. Увы, ни родители (которые в это время на работе) ни дети (которые в это время учатся) не смогут попасть на эту акцию. Хорошо, что в Орле очень много пенсионеров, которые наверняка с благодарностью откликнутся на приглашение познакомиться с понятием «биофотоники», поучаствуют в простых измерениях и узнают много нового о взаимодействии света и биологических тканей. Гости своими глазами увидят органеллы, клеточные структуры и современные технологии в области культивации клеточных культур в рамках экскурсии в лабораторию клеточной физиологии и патологии.

Чтобы стать участником встречи, необходимо до 17 сентября зарегистрироваться по ссылке: https://na-ostrie-nauki.timepad.ru/event/1739612/

 

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Опубликовано 07 Сен 2021 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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