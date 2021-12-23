23 декабря 2021



В Орле перед Новым годом «запели» дворы

В Орле проходит традиционная предновогодняя акция «Поём двором».

Муниципальные коллективы поздравляют орловчан прямо у них под окнами, исполняя всеми любимые песни и танцы.

Зимнюю акцию «Поём двором» открыл коллектив культурно-досугового центра «Металлург».

Вчера представление развернулось сразу на двух улицах — Льва Толстого и Паровозной.

Несмотря на мороз, получить заряд бодрости и ощутить праздничную атмосферу Нового года пришли жители из ближайших домов. Дети фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, водили хоровод вокруг нарядной ёлки.

В субботу перед орловчанами выступит ансамбль танца «Славица». В 12:00 праздник начнется во дворе дома №11 по ул. 6-й Орловской дивизии, в 15:30 — на Бульваре молодёжи д. 11,14. В воскресенье артисты выступят в 12:00 во дворе дома №40 по ул. Трудовых Резервов и 15:30 — у дома №11 по ул. Картукова, сообщает администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 23 Дек 2021 в 14:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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