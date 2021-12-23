В Орле перед Новым годом «запели» дворы

В Орле проходит традиционная предновогодняя акция «Поём двором».

Муниципальные коллективы поздравляют орловчан прямо у них под окнами, исполняя всеми любимые песни и танцы.

Зимнюю акцию «Поём двором» открыл коллектив культурно-досугового центра «Металлург».

Вчера представление развернулось сразу на двух улицах — Льва Толстого и Паровозной.

Несмотря на мороз, получить заряд бодрости и ощутить праздничную атмосферу Нового года пришли жители из ближайших домов. Дети фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, водили хоровод вокруг нарядной ёлки.

В субботу перед орловчанами выступит ансамбль танца «Славица». В 12:00 праздник начнется во дворе дома №11 по ул. 6-й Орловской дивизии, в 15:30 — на Бульваре молодёжи д. 11,14. В воскресенье артисты выступят в 12:00 во дворе дома №40 по ул. Трудовых Резервов и 15:30 — у дома №11 по ул. Картукова, сообщает администрация г. Орла.