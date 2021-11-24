24 ноября 2021



В Орле переделали площадь Жукова

Подрядчик ООО «Техспецкомплект» завершил благоустройство площади имени маршала Жукова в Советском районе. Официальная приемка объекта состоится на будущей неделе. Уже сейчас здесь чисто и аккуратно, везде тротуарная плитка, пешеходные ограждения, дорожная разметка и знаки. Здесь предусмотрены не только 120 парковочных мест для автомобилей, но и уютные места для отдыха и прогулок пешеходов. Но самое главное, на площади, носящий имя маршала Великой Победы, установлен бюст Георгию Константиновичу Жукову.

Работы по благоустройству на сумму более 71 млн рублей выполнялись подрядной организацией ООО «ТехСпецКомплект». За считанные месяцы бригады провели систему уличного освещения с установкой 52 световых опор и систему водоотведения дождевых и талых вод, установили скамеечки и урны, обустроили клумбы, высадили около 600 кустарников и 134 взрослых дерева редких пород, уложили рулонный газон на площади без малого 3 тыс. кв. м. Кроме того, на перекрестке ул. Тургенева, Лескова и Осипенко установлена новая система дорожного регулирования.

 

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Опубликовано 24 Ноя 2021 в 18:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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