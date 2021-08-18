В Орле переделают сквер вокруг КДЦ «Металлург»

В 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» новую жизнь обретёт излюбленная жителями Северного района «зелёная» территория, прилегающая к КДЦ «Металлург». Такое решение принято на основании итогов голосования по выбору общественных территорий. В пресс-службе горадминистрации напомнили, что за преображение площади Маршала Жукова высказались 4 515 человек, а за территорию у КДЦ «Металлург» – 4 049 человек.

Накануне фронт будущих работ оценил главный архитектор Орла Владимир Плотников, а также сотрудники управления градостроительства администрации Орла, которым предстоит составлять проект благоустройства. “Сейчас это массивная «зелёная» зона в центре Северного района. Здесь растут и ивы, и ели, и каштаны… Многие деревья – ровесники Дворца культуры ОСПАЗ, предшественника КДЦ «Металлург», некоторым и больше 45 лет. Есть и молодые растения. Например, видно, что за цветниками любовно ухаживают, а кусты регулярно проходят кронирование. Да и в целом за сквером – или по масштабности даже парком! – следят, выбрасывают мусор из урн, подметают тротуары. Но то, что ему нужна новая жизнь, не поддаётся сомнению” — рассказали в пресс-службе.

В первую очередь, предстоит поработать над покрытием. Сейчас около КДЦ «Металлург» уложены массивные бетонные плиты, а к периферии тянутся змеевидные тропинки. Есть и отдельные замощённые плиткой площадки. Их предстоит привести к одному знаменателю, создать единую тропиночную сеть. А главное – оборудовать парковыми светильниками, чтобы даже в вечернее время прогулка была комфортной.

Предстоит заменить и малые архитектурные формы, особенно лавочки и урны, которые за долгие годы эксплуатации утратили прежний лоск.

Основная задача, которая стоит перед управлением градостроительства администрации Орла, – зонирование благоустраиваемой территории. Сейчас некоторые достаточно обширные участки перед культурно-досуговым центром пустуют, когда здесь могут располагаться спортивные городки или детские площадки.

«Парк при КДЦ «Металлург» позволяет развернуться – территория очень большая, и нам, конечно, хочется превратить её в главную точку притяжения для жителей Северного района. Избавиться от пережитков советской архитектуры в виде бетонных лавочек, сгладить углы клумб, демонтировать аварийные и сухостойные деревья. Определить место для тихого отдыха, шумных детских игр и занятий спортом. Мы уже отметили, какие яркие акценты можно сделать без серьёзного денежного вливания. Например, по обе стороны от КДЦ «Металлург» растут очень пышные, очень красивые ели. Их можно украшать на Новый год не только игрушками, но и внесезонной подсветкой изнутри, от ствола. Думаю, будет очень красиво смотреться!» — отметил главный архитектор Орла Владимир Плотников.

Проект благоустройства пространства вокруг КДЦ «Металлург» планируется подготовить к октябрю-ноябрю 2021 года.