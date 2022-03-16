В Орле пересмотрят систему отборов дворов для благоустройства

Реальное состояние двора и готовность жителей активно помогать ремонту дворовой территории – эти критерии должны стать главными для отбора орловских домов в программу благоустройства. Об этом шел разговор на заседании комитета по ЖКХ горсовета. Заммэра города Алексей Степанов и начальник управления строительства Алексей Мельников рассказали о работах по благоустройству в Орле 40 дворовых территорий, а также Детского парка, парка Победы и ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». С последним объектом планируется продолжить работу в текущем году. Предстоит разработать научно-проектную, сметную и рабочую документацию, провести инженерные изыскания.

Депутат Владимир Букалов высказался за перераспределение средств, выделяемых на общественные территории в пользу дворов: «Идет шиковство на сотни миллионов бюджетных денег. Общественные территории в основном привели в порядок, считаю нужно больше внимания уделить дворам».

Депутат Тимур Нерушев обратил внимание коллег на недостаток действующей программы: «Сегодня хрущевки и двухэтажки практически лишены шанса попасть в программу благоуствойства». Это происходит по тому, что для отбора домов на участие в программе основное значение имеет число жителей, год подачи протокола собрания собственников с решением участвовать в программе и другие критерии за которыми теряется главное – насколько «убит» двор, который ждет ремонта. «Поэтому мы имеем относительно новые дома, в которых уже ремонтируются дворы и не можем отремонтировать по программе благоустройства места, где ремонт давно назрел», — отметил депутат.

Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов считает, что год постройки дома при оформленном должным образом решении собственников квартир на участие в программе благоустройства, должен иметь большее значение для попадания в список на ремонт двора. Еще одним приоритетом депутаты посчитали готовность жителей софинансировать дополнительные работы по программе ремонта.

В результате обсуждения комитет предложил администрации к апрельскому заседанию профильного комитета проработать предложения по изменению критериев отбора дворовых территорий.