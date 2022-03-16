16 марта 2022



В Орле пересмотрят систему отборов дворов для благоустройства

Реальное состояние двора и готовность жителей активно помогать ремонту дворовой территории – эти критерии должны стать главными для отбора орловских домов в программу благоустройства. Об этом шел разговор на заседании комитета по ЖКХ горсовета. Заммэра города Алексей Степанов и начальник управления строительства Алексей Мельников рассказали о работах по благоустройству в Орле 40 дворовых территорий, а также Детского парка, парка Победы и ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». С последним объектом планируется продолжить работу в текущем году. Предстоит разработать научно-проектную, сметную и рабочую документацию, провести инженерные изыскания.

Депутат Владимир Букалов высказался за перераспределение средств, выделяемых на общественные территории в пользу дворов: «Идет шиковство на сотни миллионов бюджетных денег. Общественные территории в основном привели в порядок, считаю нужно больше внимания уделить дворам».

Депутат Тимур Нерушев обратил внимание коллег на недостаток действующей программы: «Сегодня хрущевки и двухэтажки практически лишены шанса попасть в программу благоуствойства». Это происходит по тому, что для отбора домов на участие в программе основное значение имеет число жителей, год подачи протокола собрания собственников с решением участвовать в программе и другие критерии за которыми теряется главное – насколько «убит» двор, который ждет ремонта. «Поэтому мы имеем относительно новые дома, в которых уже ремонтируются дворы и не можем отремонтировать по программе благоустройства места, где ремонт давно назрел», — отметил депутат.

Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов считает, что год постройки дома при оформленном должным образом решении собственников квартир на участие в программе благоустройства, должен иметь большее значение для попадания в список на ремонт двора. Еще одним приоритетом депутаты посчитали готовность жителей софинансировать дополнительные работы по программе ремонта.
В результате обсуждения комитет предложил администрации к апрельскому заседанию профильного комитета проработать предложения по изменению критериев отбора дворовых территорий.

 

В Орле задержали 4 тонны мяса неизвестного происхождения
Новым начальником орловской транспортной полиции стал Роман Бологов
В Новосиле в пожаре погиб мужчина
Опубликовано 16 Мар 2022 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"