В Орле перестанет работать сервис он-лайн слежения за общественным транспортом

Широко разрекламированный городскими властями сервис «BUS57», который позволял следить -за движением автобусов в черте города, может быть отключен с 1 января. Соответствующее предупреждение появилось в группе «ВК» «Общественный транспорт Орла онлайн». Дело в том, что муниципальный контракт на обслуживание интернет-сервиса «bus57.ru Транспорт-онлайн» и мобильного приложения «Умный транспорт», заключенный с администрацией города, прекращает своё действие. Как говорится в сообщении, сервис прекратит свою работу до тех пор, пока не будут проведены все необходимые процедуры, способствующие заключению нового контракта на будущий год.

Между тем, власти постоянно упоминают этот ресурс как одно из главных достижений транспортной реформы, в ходе которой была существенно изменена транспортная сеть, сокращено количество маршруток на улицах города и якобы налажен контроль за их работой. Между тем, по факту не все автобусы отражались сервисом корректно. Как говорится в комментариях к записи, причиной могли служить дополнительные (неучтенные) автобусы, либо поломки тех машин, на которых установлено спутниковое оборудование и их замена другими автобусами. Кроме того, в последнее время от системы за долги были отключены автобусы муниципального ПАТП.

 

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Опубликовано 19 Дек 2017 в 18:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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