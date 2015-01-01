В Орле планируется строительство дороги по ул. Родзевича-Белевича

На сегодняшний день разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство дороги по ул. Родзевича-Белевича от ул. Бурова с примыканием к улице Металлургов, информирует пресс-служба администрации г. Орла.

На строительство этого участка в 2017 году предусмотрено более 36 млн рублей из средств дорожного фонда Орловской области.

Планируемые сроки начала строительства — 2017-2018 годы.

 

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Опубликовано 20 Апр 2017 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


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Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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