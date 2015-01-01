В Орле планируется строительство дороги по ул. Родзевича-Белевича

На сегодняшний день разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство дороги по ул. Родзевича-Белевича от ул. Бурова с примыканием к улице Металлургов, информирует пресс-служба администрации г. Орла.

На строительство этого участка в 2017 году предусмотрено более 36 млн рублей из средств дорожного фонда Орловской области.

Планируемые сроки начала строительства — 2017-2018 годы.