В Орле планируют переселить «железный» рынок, а на его месте построить гостиницу

На месте части Молочного рынка, где торгуют различными радиодеталями, запчастями и прочим товаром для мужчин, планируют построить гостиницу. Публичные слушания по этому участку на улице Гагарина,8 прошли еще в 2008-ом, тогда же изменения были зафиксированы в Генеральном плане города — сообщил на рабочем совещании замглавы горадминистрации Александр Муромский. Однако, застройщик лишь сейчас решил вложиться в строительство гостинцы в этом месте.

Сегодня утром состоялась встреча с торговцами, которые уже не один год работают на так называемой «Железке». Им было предложено покинуть привычные места и переехать на пересечение Черкасской и Посадской — то есть на два квартала. При этом застройщик предлагает людям более просторные торговые участки, чем на старом месте. Между тем, сами продавцы категорически не согласны с таким предложением, так как опасаются сокращения числа покупателей и существенное падение доходов.

Сити-менеджер Андрей Усиков публично заявил, что пока не будет урегулирован конфликт интересов — никакой стройки и переселения людям опасаться не стоит. Какие аргументы должен привести застройщик, чтобы уговорить людей — на совещании не уточнили. Между тем, это уже не первый случай, когда генеральный план оказывается совершенно оторванным от действительности. Либо активное развитие города начинается там, где это в генплане не предусмотрено, либо запланированные объекты так и не появляются в реальности.