В Орле по 9-му маршруту пустят автобус с подъемником для маломобильных жителей

Демонстрация нового автобуса с подъемником состоялась 17 марта. Новый «ПАЗ» начнет свою работу с 1 апреля. Он будет обслуживать один из графиков на маршруте №9, соединяющем микрорайон «Зареченский» и улицу Силикатную, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Особенность этого автобуса в том, что он оснащен специальным подъемником, позволяющим перевозить инвалидов-колясочников. Подъемник голландского производства приобретен частным перевозчиком Вадимом Кривовым. Его стоимость — 800 тысяч рублей. По словам перевозчика, механизм надежный, производитель дает на него гарантию. Распознать автобус можно будет по специальным наклейкам.

Напомним, вопрос транспортного обслуживания обсуждался 6 марта на встрече главы администрации города Орла Андрея Усикова с представителями маломобильных групп граждан.

— Результаты этого разговора уже есть. Сегодня мы увидели новый автобус, комфортный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, — комментирует инвалид-колясочник Александр Востриков.

Оценила его удобство и Екатерина Ларина. Находясь в инвалидном кресле, она ведет активную общественную жизнь. Добираться до социальных объектов ей чаще всего приходится на такси. По ее словам, оснащение городских автобусов такими подъемниками поможет инвалидам быть более мобильными. Екатерина и ее мама стали первыми, кто проехал на новом автобусе — водитель доставил их до дома.

Как пояснил Роман Игнатушин, заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта, количество таких автобусов планируется увеличить, в настоящее время ведутся переговоры с перевозчкиками. На сегодня городские маршруты обслуживают шесть низкопольных автобусов муниципального предприятия «ПАТП-1» и один низкопольный троллейбус. Автобусы курсируют по маршрутам №6, 11 и 16, троллейбус обслуживает маршрут №1. Еще один низкопольный автобус в ближайшее время выйдет на маршрут №5. С расписанием низкопольного транспорта можно ознакомиться на сайте горадминистрации в разделе «Транспорт».