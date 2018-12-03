3 декабря 2018



В Орле по факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты индивидуальным предпринимателем зарплаты.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты ИП заработной платы работнику по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, с мая по июнь 2017 года индивидуальный предприниматель не выплачивал в полном объёме заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику свыше двух месяцев, в результате образовалась задолженность на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Принятыми органами следствия мерами удалось добиться добровольного погашения задолженности в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 03 Дек 2018 в 14:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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