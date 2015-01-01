В Орле по горячим следам раскрыли угон автомобиля

Около трех часов ночи инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы во время дежурства обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21013», который двигался по ул. Болховское шоссе. Кузов машины был заснеженным, а окна замерзшими. Водитель «Жигулей» не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицейскими.

За рулем автомобиля находился ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угоны житель Орла 2001 года рождения. Полицейские установили, что возле дома по ул. Силикатная злоумышленник проник в автомобиль ( одна из дверей оказалась незакрытой), затем взломал замок зажигания, завел машину и уехал. Его 19-летний подельник в этот момент находился неподалеку и следил за обстановкой.

В дальнейшем сотрудники ОБДПС установили хозяина автомобиля, который впоследствии написал заявление об угоне. Похищенный транспорт полицейские вернули законному владельцу.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.