В Орле по горячим следам раскрыли угон автомобиля

Около трех часов ночи инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы во время дежурства обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21013», который двигался по ул. Болховское шоссе. Кузов машины был заснеженным, а окна замерзшими. Водитель «Жигулей» не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицейскими.

За рулем автомобиля находился ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угоны  житель Орла 2001 года рождения. Полицейские установили, что возле дома по ул. Силикатная злоумышленник проник в автомобиль ( одна из дверей оказалась незакрытой), затем взломал замок зажигания, завел машину и уехал. Его 19-летний подельник в этот момент находился неподалеку и следил за обстановкой.

В дальнейшем сотрудники ОБДПС установили хозяина автомобиля, который впоследствии написал заявление об угоне. Похищенный транспорт полицейские вернули законному владельцу.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 12 Янв 2017 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 40

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