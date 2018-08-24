24 августа 2018



В Орле по итогам капремонта дома №7 в переулке Бетонном возбудили уголовное дело

Прокуратура Железнодорожного района выявила нарушения закона при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Так, «Региональный фонд капремонта» заключил договор с ООО «Евро Строй». Согласно документа, организация должна была провести капитальный ремонт, в том числе в многоквартирном доме № 7 по переулку Бетонному в Орле.

Между тем, сотрудниками прокуратуры было установлено, что строительно-монтажные работы по капремонту этого дома на сумму более 220 тысяч рублей ООО «Евро Строй» фактически выполнены не были. Самое интересное, что в актах приемки работ указаны недостоверные сведения о выполненных работах в полном объеме!

По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» ч. 3 ст. 159 УК РФ. Виновным грозит наказание — либо штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. Также возможно ограничение свободы а также другие виды наказания. Какое именно наказание понесет виновный или виновные — будет определять суд.

 

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Опубликовано 24 Авг 2018 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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