В Орле по карте можно оплачивать до пяти поездок единовременно

Вопрос невозможности единовременной оплаты проезда безналичным способом за двух и более пассажиров решен. Теперь лимит установлен до пяти человек, — сообщили в пресс-службе городской администрации. Анализ обращений граждан показал, что имели место ситуации, когда водитель требовал оплатить проезд наличными, если банковская карточка по различным причинам не срабатывала. Каждый факт разбирается в ручном режиме. В некоторых автобусах валидатор оказался неисправен.

Сити-менеджер Александр Муромский напомнил, что перевозчик, согласно заключенным муниципальным договорам, в случае неисправности валидатора обязан в течение трех часов произвести замену. Жители также сообщили о фактах, когда с банковской карты списывалось по 20 рублей. В целях профилактики таких случаев специалисты отдела транспортного обслуживания населения и связи рекомендуют жителям просить у водителей чек.

В продолжение темы Александр Муромский обратил внимание на контроль соблюдения графиков движения автобусов в вечернее время, в частности, — у ТМК «Гринн».

— В договорах на транспортное обслуживание населения указано, что если перевозчик систематически нарушает правила дорожного движения, не соблюдает графики, то вы, как организатор транспортного обслуживания, имеете право в одностороннем порядке расторгать сотрудничество. Жалоб поступает множество, поэтому я жду конкретных мер по наведению порядка в этой сфере, — обратился глава администрации Орла к Николаю Ванифатову.