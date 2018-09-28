28 сентября 2018



В Орле по требованию прокуратуры закрыли детский центр «Монтессорики»

Прокуратурой Заводского района Орла были выявлены серьезные нарушения в деятельности Центра детского развития «Монтессорики». Напомним, центр детского развития «Монтессорики» располагается на 4 этаже офисного здания торгового комплекса «Континент детства» в арендованном помещении. Прокурорской проверкой в центре детского развития выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности: огнетушители на момент проверки находились в недоступных местах, пути эвакуации были захламлены, помещение центра не было оборудовано системой пожарной сигнализации и ряд других.

Кроме того, в силу действующего законодательства расположение организации с пребыванием детей дошкольного возраста должно быть не выше третьего этажа, поскольку при условии нахождения детей дошкольного возраста этажностью выше не обеспечивается возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей при возникновении чрезвычайного происшествия. Таким образом, расположение центра на 4 этаже здания противоречит установленным требованиям. По результатам проверки прокуратура обратилась в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском о приостановлении деятельности центра «Монтессорики» на 4 этаже здания дома №4 по ул. Р. Люксембург в Орле. Суд требования прокуратуры удовлетворил и решение суда уже вступило в законную силу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

 

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Опубликовано 28 Сен 2018 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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