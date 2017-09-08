В Орле по целевой программе отремонтируют 21 мусорную площадку

Согласно изменениям, внесенным в постановление администрации Орла «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел» в 2016-2018 годах», ремонту подлежит 21 объект.

В список вошли в том числе площадки, которые не были отремонтированы в 2016 году. Их всего три: у дома №258 на ул. 1-я Курская, на пересечении ул. Тульская и пер. Белинского, у дома №2 на ул. Прокуровская.

Благоустроить предстоит 21 объект: 11 — в Железнодорожном районе, три — в Заводском, шесть — в Северном и одну площадку в Советском районе информирует пресс-служба администрации Орла.