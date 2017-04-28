В Орле почистят набережные Оки и Орлика

Орёл в субботу 19 августа присоединится к всероссийской акции «Вода России». Все желающие могут присоединиться к уборке берегов рек в центре города, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В рамках акции волонтеры уберут мусор с левого берега Орлика (от Тургеневского моста до сквера «Дворянское гнездо») и левого берега Оки (от моста Дружбы до железнодорожного моста). Присоединиться можно к любой из групп.

Сбор участников субботника – 19 августа в 9 часов у ротонды в сквере «Дворянское гнездо» и в парке «Разградский». Администрация города обеспечит всех волонтеров мешками для мусора и перчатками. Собранный мусор будет вывезен в день субботника.

Кстати, сегодня в очередной раз пройдет акция по укреплению дорожки, ведущей от новой набережной до «Дворянского гнезда». В рамках подготовки к юбилею почему-то не завершили пешеходную набережную и теперь эту задачу решают добровольцы. Они расширили проход между рекой и скалистым обрывом, установив там плетни и закрепив их щебнем. Также ребята перекинули два мостика через родники, где раньше приходилось перепрыгивать. Сегодня добровольцы собираются в пять часов вечера, что продолжить начатое дело. А весной паводок проверит надежность всех конструкций — так как практически каждый год тропинка на «Дворянку» скрывается под талыми водами во время половодья.