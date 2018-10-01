1 октября 2018



В Орле почтят память погибших десантников (12+)

3 октября в 12.00 в сквере Героев-десантников (ул. Машкарина, 1) состоится торжественная церемония (12+) возложения цветов, посвященная памяти воинов-десантников, погибших в бою в 1941 году, информирует администрация Орла.

В мероприятии примут участие ветераны, почетные граждане Орла, представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций, жители и гости города.

Солдаты 201-й воздушно-десантной бригады приняли неравный бой с наступавшими на Орел немецко-фашистскими захватчиками 3 октября 1941 года, чтобы задержать рвавшиеся в глубь страны вражеские войска. В честь их подвига в сквере Героев-десантников была открыта церковь-часовня Александра Невского.

 

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Опубликовано 01 Окт 2018 в 15:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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