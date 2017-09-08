В Орле подешевело жилье

Новостройки в Орле подешевели в прошлом году. Такие данные приводит портал «Мир квартир». При подсчетах учитывались цены в новостройках эконом-, комфорт- и бизнес-сегментов. Элитные новостройки были исключены из исследования.

Средняя цена квадратного метра российских новостроек составила 50 925 рублей, а средняя стоимость предложения по всем городам – 2 875 466 рублей. Но на «среднюю температуру по больнице» существенное влияние оказывает столица. Например, в Орле в среднем «квадрат» стоит 33 133 рубля, а квартира в новостройке 2 087 955 рублей.

При этом повышение цены «квадрата» на первичном рынке отмечено в 30 городах из 69, снижение – в 39. Орел попал в число городов, где зафиксировано максимальное падение (–12,8%). Если же брать цены на квартиры, то здесь в Орле падение составило еще больше (–16,5%). Происходящее характеризуется разнонаправленностью трендов. С одной стороны, повышается доступность ипотеки, с другой – падает инвестиционный потенциал недвижимости. При этом уже который год подряд роста реальных доходов покупателей не наблюдается. Цены в различных городах и регионах России зависят, прежде всего, от локальной экономической ситуации и объемов нового строительства. Высокие колебания ценников в ряде городов не являются устойчивым трендом, а связаны в первую очередь с выводом на рынок нового предложения или, наоборот, с ростом строительной готовности проектов, — говорится в исследовании на сайте.

 

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Опубликовано 27 Дек 2017 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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