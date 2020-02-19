19 февраля 2020



В Орле подготовили к сносу 18 расселённых домов

В реестре аварийных и подлежащих сносу домов находятся 174 объекта. 18 из них расселены и готовы к демонтажу.

Как сообщает администрация города Орла,  постановление о сносе восьми аварийных домов уже подписано. В первую очередь демонтируют ветхие дома по следующим адресам:

  • Старо-Московское шоссе, 3;
  • ул. Андреева, 17;
  • ул. Холодная, 3;
  • ул. Холодная, 9;
  • ул. Широко-Холодная, 2;
  • ул. 4-я Курская, 42а;
  • Новосильское шоссе, 14а;
  • ул. Плещеевская, 2.

Их снос обойдётся в 5,2 млн рублей. Ещё около 6 млн рублей потребуется на демонтаж оставшихся 10 расселённых домов:

  • ул. Холодная, 7;
  • Рабочий городок, 36;
  • Старо-Московское шоссе, 5а;
  • ул. Карачевская, 36а;
  • ул. Карачевская, 51а;
  • ул. Карачевская, 71в;
  • ул. Холодная, 1;
  • ул. Широко-Холодная, 4;
  • ул. Широко-Холодная, 6;
  • ул. Широко-Холодная, 8.

Сроки демонтажа не уточняются.

 

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Опубликовано 19 Фев 2020 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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