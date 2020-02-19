В Орле подготовили к сносу 18 расселённых домов
В реестре аварийных и подлежащих сносу домов находятся 174 объекта. 18 из них расселены и готовы к демонтажу.
Как сообщает администрация города Орла, постановление о сносе восьми аварийных домов уже подписано. В первую очередь демонтируют ветхие дома по следующим адресам:
- Старо-Московское шоссе, 3;
- ул. Андреева, 17;
- ул. Холодная, 3;
- ул. Холодная, 9;
- ул. Широко-Холодная, 2;
- ул. 4-я Курская, 42а;
- Новосильское шоссе, 14а;
- ул. Плещеевская, 2.
Их снос обойдётся в 5,2 млн рублей. Ещё около 6 млн рублей потребуется на демонтаж оставшихся 10 расселённых домов:
- ул. Холодная, 7;
- Рабочий городок, 36;
- Старо-Московское шоссе, 5а;
- ул. Карачевская, 36а;
- ул. Карачевская, 51а;
- ул. Карачевская, 71в;
- ул. Холодная, 1;
- ул. Широко-Холодная, 4;
- ул. Широко-Холодная, 6;
- ул. Широко-Холодная, 8.
Сроки демонтажа не уточняются.