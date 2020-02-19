В Орле подготовили к сносу 18 расселённых домов

В реестре аварийных и подлежащих сносу домов находятся 174 объекта. 18 из них расселены и готовы к демонтажу.

Как сообщает администрация города Орла, постановление о сносе восьми аварийных домов уже подписано. В первую очередь демонтируют ветхие дома по следующим адресам:

Старо-Московское шоссе, 3;

ул. Андреева, 17;

ул. Холодная, 3;

ул. Холодная, 9;

ул. Широко-Холодная, 2;

ул. 4-я Курская, 42а;

Новосильское шоссе, 14а;

ул. Плещеевская, 2.

Их снос обойдётся в 5,2 млн рублей. Ещё около 6 млн рублей потребуется на демонтаж оставшихся 10 расселённых домов:

ул. Холодная, 7;

Рабочий городок, 36;

Старо-Московское шоссе, 5а;

ул. Карачевская, 36а;

ул. Карачевская, 51а;

ул. Карачевская, 71в;

ул. Холодная, 1;

ул. Широко-Холодная, 4;

ул. Широко-Холодная, 6;

ул. Широко-Холодная, 8.

Сроки демонтажа не уточняются.