В Орле поднимут плату за содержание жилья

На заседании профильного комитета депутаты горсовета согласились с необходимостью изменить плату за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах. При этом если раньше на комитетах речь шла о том, что жители сами вправе инициировать вопрос о повышении квартплаты, то теперь уже речь идет о том, что если жители не согласятся, то им придется собирать общее собрание и отменять решение УК. Между тем в городе полно прецедентов, когда управляющие компании игнорируют решения общего собрания жителей.

По закону, размер этой платы (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) определяется по решению общего собрания собственников жилых помещений. Однако, уже много лет город устанавливает размер платы для домов, где нет УК. И все управляющие компании областного центра автоматически распространяют это решение на другие дома.

По расчетам начальника управления экономического развития администрации города Михаила Кузнецова во всех коммунальных платежах доля оплаты услуг по содержанию жилого помещения составляет 15%. Только, если собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, её должен установить орган местного самоуправления. По мнению чиновника, во многих многоэтажках нежелание жильцов участвовать в решении общедомовых вопросов, отсутствие деятельного совета дома приводит к ситуации, когда управляющей компании остается ориентироваться на муниципальную планку платежа.

Представитель администрации сравнил уровень такого платежа с соседними городами. Плата по благоустроенной квартире (с лифтом, центральным горячим водоснабжением, ванной, природным газом) составляет в Орле — 14,49 руб. в месяц с кв.м. В городе Ливны — 16,70, во Мценске – 18,3.

По словам Михаила Кузнецова, недостаток средств на содержание жилья сказывается на том, что 150 многоквартирных домов в областном центре сегодня не имеют управляющей компании.

Подсчитав уровень инфляции (с момента последнего повышения платы за содержание жилого помещения в 2017 году), администрация города предложила установить этот платеж на уровне 15 рублей 92 копейки с 1 кв.м. в месяц. То есть действующая плата повышается на 9,9%. При таком изменении плата за содержание обычной благоустроенной «двушки» в Орле увеличится на 74,6 рублей и составит 827,84 рублей в месяц.

Перед началом обсуждения этого вопроса депутатами зампредседателя горсовета Сергей Швалов пояснил, что почему эту тему перенесли из профильного комитета ЖКХ на заседание экономического комитета горсовета: «3 из 4-х членов комитета по ЖКХ связаны с работой управляющих компаний. Чтобы у надзорных органов не было вопросов о возможной заинтересованности депутатов». Представителей профильного комитета пригласили выступить в качестве экспертов.

По сути вопроса зампред горсовета отметил: «С одной стороны мы пытаемся поддержать граждан, с другой – растет риск неисполнения обязательных работ по содержанию многоквартирных домов. Поэтому принимать решение необходимо».

Другую точку зрения высказал депутат Александр Щербин, считающий, что администрация недостаточно обосновала размер изменения платы: «Повышение на эти проценты все равно не позволит найти управляющие компании для 150 домов, которые их не имеют. Кроме того, контрольно-счетная палата считает, что решение нельзя принимать, так как это приведет к росту расходов бюджета, которые сегодня не предусмотрены», — отметил Щербин. Его поддержали представители общественного комитета по ЖКХ, присутствовавшие на комитете, Эдуард Самушенок и Валентина Шульга.

Депутат Владимир Букалов посчитал расчеты администрации города оптимальными: «Если высчитывать плату из курса инфляции, она должна быть 30%, если – из роста зарплаты дворников и уборщиц– 40%, из роста цены строительных материалов – 50-100%. На мой взгляд 9,9% — это наименее возможная величина, чтобы при неизбежном повышении учесть интересы жителей города».

Эдуард Самшенок сослался на решение Верховного суда, в котором говорится, что повышение платы должно обуславливаться не инфляцией, а расчетами самой УК — насколько возросли расходы на содержание дома. При этом на вопрос — проводила ли подобные расчеты УК, аффилированная с депутатом Букаловым, народный избранник отметил, что не проводила. Эдаурд Самушенок уточнил еще и такую деталь — чтобы обосновать рост расходов на обслуживание дома, УК должны предоставлять подробный отчет о том, какие работы на домов проводились. Однако, по большинству домов в Орле такие отчеты либо не предоставляются, либо не соответствуют действительности.

Итог обсуждению подвел председатель комитета Владимир Бутусов: «Если сегодня мы не берем на себя ответственность, то загоним проблему в долгий ящик и дождемся того, что дома будут рушиться».В результате комитет решил поддержать предложение администрации. Окончательное решение предстоит принять на заседании городского Совета 28 января. В любом случае за собственниками квартир остается право самостоятельно установить размер платы за содержание жилого помещения на общем собрании.