В Орле подняли проблему захвата дачниками берега озера Светлая жизнь

Многие орловцы пытались обойти вокруг озеро Светлая жизнь в Орле и никому пока это не удалось — путь преграждает забор садоводческого общества. Предприимчивые владельцы дачных участков отрезали себе по кусочку берега, что вызвало справедливое возмущение местных жителей, которые слышали про статью Водного кодекса, запрещающую перекрывать свободный доступ к водным объектам, — сообщает сайт «Орлец».  Между тем, по словам зам.начальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, захват земель на берегу озера не нарушает Водный кодекс.

— Напомню, Водный кодекс Российской Федерации регламентирует правоотношения, которые касаются водных объектов. К таким объектам в нашем городе относятся только река Ока и река Орлик. Прочие акватории: карьеры, пруды, мелкие прудики — водными объектами не являются. Поэтому факт наличия ограждения на берегу озера Светлая жизнь непосредственно нарушением Водного кодекса не является. Однако данный факт может быть связан с нарушениями интересов неопределенного круга лиц, которые не могут получить доступ к землям общего пользования. Такая ситуация может быть рассмотрена в рамках процедуры муниципального земельного контроля на основании обращения граждан, юридического либо физического лица, — рассказал в интервью нашим коллегам Александр Филатов.

Таким образом те жители, кто все еще лелеет надежду обойти озеро по свободному берегу и посидеть с удочкой, могут обратиться в прокуратуру. В сети описано множество прецедентов, когда жителям с помощью надзорного ведомства и через суд удавалось получить свободный доступ к воде даже в том случае, если земельный участок на берегу был в аренде. Причем речь идет о подходе к воде именно на берегах озер, а не рек. Пока же в Орле Светлая жизнь доступна местным жителям лишь частично.

 

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Опубликовано 24 мая 2017 в 17:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 35

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