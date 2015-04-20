В Орле подняли проблему захвата дачниками берега озера Светлая жизнь

Многие орловцы пытались обойти вокруг озеро Светлая жизнь в Орле и никому пока это не удалось — путь преграждает забор садоводческого общества. Предприимчивые владельцы дачных участков отрезали себе по кусочку берега, что вызвало справедливое возмущение местных жителей, которые слышали про статью Водного кодекса, запрещающую перекрывать свободный доступ к водным объектам, — сообщает сайт «Орлец». Между тем, по словам зам.начальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, захват земель на берегу озера не нарушает Водный кодекс.

— Напомню, Водный кодекс Российской Федерации регламентирует правоотношения, которые касаются водных объектов. К таким объектам в нашем городе относятся только река Ока и река Орлик. Прочие акватории: карьеры, пруды, мелкие прудики — водными объектами не являются. Поэтому факт наличия ограждения на берегу озера Светлая жизнь непосредственно нарушением Водного кодекса не является. Однако данный факт может быть связан с нарушениями интересов неопределенного круга лиц, которые не могут получить доступ к землям общего пользования. Такая ситуация может быть рассмотрена в рамках процедуры муниципального земельного контроля на основании обращения граждан, юридического либо физического лица, — рассказал в интервью нашим коллегам Александр Филатов.

Таким образом те жители, кто все еще лелеет надежду обойти озеро по свободному берегу и посидеть с удочкой, могут обратиться в прокуратуру. В сети описано множество прецедентов, когда жителям с помощью надзорного ведомства и через суд удавалось получить свободный доступ к воде даже в том случае, если земельный участок на берегу был в аренде. Причем речь идет о подходе к воде именно на берегах озер, а не рек. Пока же в Орле Светлая жизнь доступна местным жителям лишь частично.