14 сентября 2021



В Орле подростки сломали остановку

В Орле на остановке “Завод “Стекломаш” завалилась остановка. В социальных сетях появились многочисленные фото и видео произошедшего. При этом очевидцы утверждают, что за несколько минут до падения остановочный павильон раскачивала группа подростков. Вероятно, вандалы и надломили опоры, после чего остановка сложилась как карточный домик.

Найти вандалов можно благодаря записям с видеорегистраторов (которыми оснащены практически все автомобили) и системе «безопасный город». Напомним, камеры сейчас установлены на входе в большинство торговых точек и рядом с учреждениями. Так что куда бы не пошли подростки, сломавшие остановку — они наверняка попали в поле зрения камер.

 

Полицейские из Ливен предотвратили пожар
В Орле проходит благотворительная акция «Открытка для мамы»
В Орле появилась «первая автоледи»
Опубликовано 14 Сен 2021 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"