В Орле подростки сломали остановку

В Орле на остановке “Завод “Стекломаш” завалилась остановка. В социальных сетях появились многочисленные фото и видео произошедшего. При этом очевидцы утверждают, что за несколько минут до падения остановочный павильон раскачивала группа подростков. Вероятно, вандалы и надломили опоры, после чего остановка сложилась как карточный домик.

Найти вандалов можно благодаря записям с видеорегистраторов (которыми оснащены практически все автомобили) и системе «безопасный город». Напомним, камеры сейчас установлены на входе в большинство торговых точек и рядом с учреждениями. Так что куда бы не пошли подростки, сломавшие остановку — они наверняка попали в поле зрения камер.