В Орле подростков проверили на наркотики

Особый упор в борьбе с наркоманией делается на профилактику среди детей и подростков. Чтобы выявить нарушителей на ранней стадии, в образовательных учреждениях проводится двухуровневое тестирование учеников.

Первый этап включает в себя социально-психологический тест, а второй проводится уже в медучреждении среди выявленной «группы риска». Об этом рассказал завотделением наркодиспансера Андрей Бутырин. В 2019 году на содержание в организме наркотических веществ были проверены 2 402 человека из 16 учебных заведений. Всего обследовано 2 702 человека. Положительных результатов на наличие наркотических веществ не выявлено.

Специалисты наркодиспансера регулярно выступают на родительских собраниях и специальных профилактических мероприятиях для повышения осведомленности молодежи и мотивации к участию в тестировании.

Раннее выявление проблем практикуется и среди взрослых — за 2019 год в наркодиспансере проверились 50 108 человек. Положительные результаты на наличие наркотических и психотропных веществ выявлены у 39 человек, рассказал Андрей Бутырин. Под диспансерным наблюдением врачей-наркологов состоят 674 наркопотребителя из Орле, из них 451 больны наркоманией и 223 — с эпизодическим употреблением наркотиков. В 2019 году с учета сняли 92 пациентов.

В Орле медицинская помощь при наркологических расстройствах выполняется в три этапа: догоспитальный, стационарный и этап реабилитации. Чтобы повысить мотивацию людей, принимающих наркотики, проходить лечебно-реабилитационные программы, в федеральное законодательство были внесены изменения. Теперь наркопотребители обязываются проходить процедуры при назначении им наказания за совершения преступления либо административного правонарушения в области антинаркотического законодательства. С 2014 года в Орле в медучреждения явились около 600 пациентов, 340 уже прошли реабилитацию.