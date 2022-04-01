В Орле подрядчик хотел обмануть УКС на 650 тысяч. Помешала прокуратура

Прокуратура Северного района Орла проверила, как идет реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Надзорным ведомством установлено, между «УКС» и подрядчиком в рамках нацпроекта был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству двора многоэтажки. Однако подрядчик представил заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о применении при выполнении работ более дорогих по стоимости материалов. В результате указанных действий «УКС» причинен ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.

Материал проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ был направлен прокуратурой в следственный орган, на его основании в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.