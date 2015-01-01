В Орле подведут итоги конкурса «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)»

Как сообщает администрация Орла, в настоящее время во всех районах областного центра работают выездные комиссии, которые определяют победителей в четырех номинациях — «Лучший многоквартирный дом», «Лучший подъезд многоквартирного дома», «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома» и «Лучшая улица частного сектора».

В состав комиссий входят представители администрации города, депутатского корпуса, общественных организаций, органов ТОС, а также участковые уполномоченные УМВД России по Орлу.

В преддверии Дня города будут в каждом районе определят победителей. Лучших наградят табличкой «Дом (подъезд, дворовая территория, улица) образцового содержания» и ценными призами.

Церемонии награждения пройдут в Железнодорожном районе 1 августа в 17.00 (ул. 5 Августа, 25), в Северном — 2 августа в 17.00 (сквер Орловских партизан), в Заводском — 2 августа в 18.30 (ул. 5-й Стрелковой дивизии, 4), в Советском — 3 августа в 16.00 (площадка перед центральным входом в библиотеку им. Бунина).