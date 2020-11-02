В Орле подвели итоги экологического месячника

В экологическом месячнике, который завершился в минувшую субботу, приняли участие более двух тысяч человек из 254 трудовых и 66 образовательных коллективов.

Граждане очистили от мусора 14,7 га территорий зелёных зон и 11,8 км берегов рек, 141,54 тыс. кв. м улиц и 219,46 тыс. кв. м дворов, 59,5 км улично-дорожной сети.

К настоящему моменту вывезено 771 куб. м отходов и ликвидировано 11 несанкционированных свалок.

За период месячника проводились масштабные работы по озеленению. Так, к настоящему моменту высадили 851 дерево и 230 кустарников. Работы продолжатся до первых заморозков. Всего планируется высадить около трёх тысяч саженцев, ещё тысячу саженцев — в парке Победы, информирует администрация города Орла.