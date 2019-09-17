В Орле подвели итоги эксперимента по лечению каштанов

В мае сотрудники МУП «Зеленстрой» провели экспериментальное лечение 500 каштанов от минирующей моли. Стратегия комбинированного лечения каштанов была избрана администрацией города после консультации со специалистами ОГАУ. Метод сочетал установку феромонных ловушек и инсектицидные инъекции в ствол дерева.

Преподаватель ОГАУ, специалист по насекомым Леонид Еремин рассказал, что минирующая моль зимует в почве, а в весенний период снова наносит вред деревьям. Поэтому всю опавшую с больных растений листву необходимо сжечь. При этом по закону разводить костры в городе запрещено. А если просто вывезти опад на свалку, то моль без проблем перезимует на полигоне и затем вернется в город.

Как добавил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, в социальных сетях часто встречается мнение, что все мероприятия с каштанами не приносят должных результатов. Однако если сравнивать обработанные деревья с растениями контрольной группы в парке Победы, к которым не применялось лечение, можно заметить, что каштаны в парке уже потеряли всю листву к концу августа. В то же время как на обработанных участках деревья сохранили пластины до начала сентября. Филатов отметил, что на основе сделанных выводов лечение каштанов будет продолжено. В частности, будут скорректированы сроки начала лечения (чтобы сделать все пораньше), изменится число инъекций в зависимости от толщины ствола — тонкие будут сверлить меньше 4-х, а толстые — наоборот больше 4-х раз. Также в следующем году приобретут более сильный инсектецид, а вот от феромонных ловушек, скорее всего, откажутся. Подробности по лечению деревьев в городе — читайте в следующем номере «Орловской среды» 25 сентября.