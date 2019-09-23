В Орле подвели итоги купального сезона

В администрации области подвели итоги купального сезона -2019.

К сожалению, не обошлось без печальной статистики: с 1 июня по 31 августа текущего года на водоемах погибли два человека ( в 2018 году утонули семь человек). Трагедии произошли в не оборудованных для отдыха местах.

В текущем году о правилах поведения на водных объектах гражданам напоминали 14 информационных стендов с памятками и 61 знак «Купаться запрещено». Сотрудники администрации Орла совместно с УМВД России по городу Орлу и ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области проводили рейды по местам массового отдыха граждан.

Впервые к патрулированию водных объектов привлекли спасательные посты из числа студентов Орловского регионального отделения «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей». Они следили за порядком в парке «Разградский» и на пруду «Силикатный».

В преддверии купального сезона 2020 года управлению по безопасности администрации Орла предстоит рассмотреть возможность организации круглосуточного дежурства спасателей на пляжах, отметили в администрации г. Орла.