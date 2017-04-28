В Орле подвели итоги международного фестиваля экранной культуры «XXI ВЕК. ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»

В Орле завершился международный фестиваль экранной культуры «XXI ВЕК. ЭКОЛОГИЯ ДУШИ», посвященный 45-летию Орловского государственного института культуры и Году экологии.

Организатор фестиваля —  кафедра экранных искусств и фотомастерства ОГИК.

В рамках фестиваля проходил конкурс актуального кино и художественной фотографии «Орлиный взор».

На конкурс поступило около полусотни фоторабот  и около 30 видеоработ в различных жанрах от авторов и авторских коллективов из Орла, Брянска, Курска, Санкт-Петербурга, Москвы, Туркмении, Украины и Азербайджана.

В числе победителей «Орлиного взора-2017»

в номинации: Мой институт (фотография)

*  Лауреат I степени:  Гривачевский Денис, представивший серию фотографий «Птицы», ОГИК

* Лауреат I степени: Шурло Кристина ( награждена за серию фотографий «Закулисье»), ОГИК

* Лауреат  II степени: Савкин Алексей (за серию фотографий «Дни с сокурсниками»),ОГИК

в номинации: Экология души (фотоискусство),

возрастная категория: 14-18 лет

* Лауреат I степени:  Соколова Диана  (за серию фотографических работ), ФХЦ «Ракурс»

* Лауреат II степени: Волкова Ирина (за серию фотографических работ), ОККИИ

* Лауреат  III степени: Воропаева Алёна (за серию фотографических работ), ФХЦ «Ракурс»

*  Благодарственными письмами награждены:

Звягина Лилия за фотографию «Параллели», г. Курск

Волкова Ирина за фотографию «Тени», ФХЦ «Ракурс»

Корыстова Виталина за лучший взгляд на кошкофото, ФХЦ «Ракурс»

в номинации: Экология души (фотоискусство),

возрастная категория: 17 35 лет

* Лауреат I степени:  Севостьянова Екатерина  (за серию фотографических работ), ООККИ

* Лауреат II степени: Кротова Надежда (за серию фотографий «Возвращение»), ОГИК

* Лауреат  III степени: Лаптев Роман (за серию фотографий «Портрет»), ОГИК

* ГРАН-ПРИ в номинации «Экология души» (фотоискусство)

Домашев Даниил «Не всё метла, широко забирая по двору, подберёт», ОГИК

в номинации: Мой институт (экранное искусство)

* Лауреат I степени: Куликов Арсений  «ОГИК. Храним традиции культуры», ОГИК

* Лауреат II степени: Гошаев Ашыргельды, Гришин Владимир, Гельдымурадов Баймурат,      Гияслы Эмиль «Шёлковый путь к граниту науки», ОГИК

*   Лауреат II степени: Лосикова Анна «Заочное обучение», ОГИК

* Лауреат III степени: Олесов Пётр  «Мой институт. Мой Орёл», ОГИК

* Лауреат III степени: Скориков Игорь  «На этих берегах», ОГИК

в номинации: Экология души (экранное искусство)

возрастная категория: 14-18 лет

* Лауреат I степени:

Соловьёва Мария  — видеофильм «Детство. Рефлексия»

* Лауреат II степени:

Волкова Ирина — видеофильм «Что я хочу рассказать…»

* Лауреат  III степени:

Дубограй Алексей — идеозарисовка «Субстанции разные — чувства одни»

* Лауреат  III степени:

Абашкина Мария, Жирнова Ксения, Звягина Лилия, Крылова Анна, Новикова Анастасия

«Как я выбрал фото- и видео-творчество»

в номинации: Экология души (экранное искусство)

возрастная категория: 17-35 лет

* Лауреат I степени: Кротова Надежда — фильм «Портрет», ОГИК

* Лауреат II степени: Латуто Мария Социальный — ролик «Проблема отцов и детей», ОГИК

* Лауреат III степени: Лосикова Анна  — социальный ролик «Позвони родителям», ОГИК

* Лауреат III степени: Дерябин Максим, Свеженцев Святослав (МГИК),  Кулыгина Мария

«Словно и не бывало», ОГИК

* ГРАН-ПРИ в номинации «Экология души» (экранное искусство)

Лаптев Роман —  фильм «Портрет. Ульяна Пономаренко», ОГИК

За актуальность сюжетов видеоработ социальной  направленности благодарственным письмом награждена  научная лаборатория «Духовное-нравственное и патриотическая  воспитание молодежи: современные акценты и инновационные подходы (рук. Р. В. Комраков).

Специальным дипломом от орловского Союза журналистов награжден Сергей Сиротинин.

До конца года фотоработы победителей конкурса будут экспонированы на городских площадках, а видеоработы представлены в эфирах орловских СМИ. Фотовыставка «Святая гора Афон – высочайшая точка Земли», автор — Роман Формин (г. Брянск) будет открыта для посещения до 20 мая 2017 года.

 

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Опубликовано 03 мая 2017 в 14:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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