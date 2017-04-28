В Орле подвели итоги «соловьиных вечеров»

На официальной страничке «Союза охраны птиц России» опубликованы итоги акции «Соловьиные вечера-2017», которая проводилась в последние выходные мая. Впрочем, сведения принимались в течение всего июня. Сбор данных о поющих соловьях осуществлялся через соловьиный сайт  и городских координаторов.

В Орловской области было учтено 62 соловья. При этом сведения поступили всего от 7 человек. 22 соловья учтено в г. Орле и на его окраинах. Кроме того получена информация о 22 поющих птицах в районе д. Лешня Дмитровского района (наблюдатель член Орловского отделения Союза охраны птиц России), сведения о 4 птицах рядом с д. Золотая долина Глазуновского района. Информация о 5 птицах в деревне Хохлы и 4 птицах в д. Варваринка (Новосильский район Орловской области), а также 5 птицах в д. Рахманово (Краснозоренский район Орловской области). В этом году погода была не очень благоприятной, птицы начали петь ещё в начале мая, но на выходные выдалась достаточно прохладная погода с ветром. Наблюдатели отмечают, что в прошлые годы, в тех же местах численность поющих самцов была выше. В целом количество учтённых птиц оказалось достаточно большим, но в основном за счёт активности наблюдателей в области – почти вдвое больше птиц зарегистрировано вдали от облцентра (40 поющих самцов, против 22 в Орле).

 

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Опубликовано 06 Сен 2017 в 15:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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