В Орле поймали с поличным автосервис, который сгружал отходы в контейнеры жителей

В Орле четыре контейнера на улице Яблочной возле дома №44 оказались до верха забиты мусором от автосервиса. В минувшее воскресенье экипаж одного из мусоровозов стал свидетелем незаконных действий представителей малого бизнеса. Историю с фотодоказательствами выложил в соцсети регоператор «Зеленая роща». Мусоровоз забрал ТКО и тут же на площадку подъехала неизвестная «ГАЗель». Мужчины приехали выгружать целый фургон покрышек, обломков частей автомобилей, масляных отходов и кусков арматуры. За считанные минуты все баки оказались полностью забиты отходами автосервиса. Сотрудникам перевозчика удалось сделать фото с места событий и даже получить комментарий правонарушителей: «Зелёная роща» как-нибудь заберёт!».

В пресс-службе регоператора пояснили, что в зону его ответственности входят только коммунальные отходы, то есть то, что образуется в жилье. Покрышки, масляные отходы и арматура к ним не относятся, поэтому вопрос вывоза незаконно размещённых отходов пока остаётся открытым. Регоператором по факту незаконных действий направлено соответствующее обращение в адрес правоохранительных органов.

По закону с 1 января 2019 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на услугу по обращению с ТКО с региональным оператором. Некоторые считают, что на вывозе мусора можно сэкономить: например, выкинуть его в контейнеры жителей или воспользоваться услугами незаконных перевозчиков, которые не имеют доступа на полигон. УК «Зелёная роща» продолжает работу по выявлению хозяйствующих субъектов уклоняющихся от заключения договоров. Во избежание негативных последствий, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не заключившим договор на оказание услуг по обращению с ТКО, рекомендовано обратиться в адрес регионального оператора. Заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО можно с помощью электронной заявки на официальном сайте УК «Зелёная роща».