В Орле поймали с поличным еще двоих коррупционеров

Следственными органами СК России при содействии УЭБ полиции возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Александра Фролова и руководителя торгового комплекса МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» Александра Арбузова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, 17 февраля 2020 года Фролов, находясь на Наугорском кладбище города Орла, получил от местной жительницы взятку в сумме 20 тысяч рублей за предоставление участка для захоронения. В этот же день Арбузов, находясь на Наугорском кладбище города Орла, получил от местной жительницы взятку в сумме 50 тысяч рублей, для последующей передачи Фролову, который должен был предоставить участок для захоронения.

17 февраля 2020 года подозреваемые с поличным были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время в отношении подозреваемых рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.