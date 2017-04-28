В Орле показали настоящего авторобота-трансформера «Оптимуса Геннадьевича»

Изобретатель превратил «Ладу» в настоящего робота-трансформера, — сообщает телеканал «Звезда». Каскадер Геннадий Кочерга вместе с сыном Сергеем собрал русскую версию трансформера «Оптимус Прайм» на основе автомобиля «Лада». Русский трансформер был представлен публике на шоу трюков в Орле в этот четверг.

Созданный Кочергой робот-автомобиль получил имя «Оптимус Геннадьевич Праймов». Трансформер способен превращаться из автомобиля в робота на ходу за считанные секунды. Он оснащен двумя пулеметами и, по утверждению создателя, способен исполнять все трюки, которые зрители привыкли видеть в фильмах или мультфильмах.

По словам Кочерги, при создании трансформера он вдохновлялся игрушечным автомобилем, купленным во время поездки в Сингапур. Именно после этой покупки каскадер стал разрабатывать проект. Кочерга планирует создать еще как минимум две машины, основанные на той же концепции, — пишет сайт телеканала.